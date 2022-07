Messina. Franza contro Mega sul Teatro in Fiera: "D'accordo a non ricostruire. Ma i modi..." - Tempostretto

L'ad di Caronte&Tourist accusa l'Autorità Portuale di non coinvolgere gli stakeholders: "Enorme problema di metodo"

MESSINA – Vincenzo Franza, amministratore delegato di Caronte & Tourist e membro del tavolo del partenariato del mare, interviene nel dibattito cittadino sulle sorti dell’area a fianco alla passeggiata a mare, dove sorgeva un tempo il Teatro in Fiera. E lo fa rilevando quello che definisce un “enorme problema di metodo”. Intanto denuncia di non essere stato coinvolto nella decisione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto di demolire e non ricostruire “un manufatto in un’area pregiatissima della città”, all’interno di “terreni del demanio regionale”.

Franza spiega la vicenda dal suo punto di vista e parla di “intollerabile retorica dell’uomo solo al comando, che ha caratterizzato le più recenti governance dell’Adsp dello Stretto, indotta dalla cancellazione del Comitato Portuale in cui trovavano rappresentanza stakeholders pubblici e privati”. E questa “retorica”, per lui, “trova ancora una volta plastica rappresentazione in un evento che avrebbe potuto davvero segnare una svolta in direzione di democrazia e partecipazione nella gestione della cosa pubblica e dei beni comuni”.

“Il sottoscritto – conclude – è pienamente d’accordo nel non ricostruire il quel luogo il Teatro in Fiera, ma, come scrive il massimo poeta il modo ancor m’offende. Il re è nudo: ormai emerge che la mission dell’autorità di sistema portuale in questi anni è stata quella di non fare, di impedire di fare, e di cessare di fare quel che si faceva. Oggi, per sovrammercato, oltre a ciò si programma anche di demolire quello che rimane! È tempo che il pallino torni in mano a quegli Enti e Istituzioni – in testa la Regione, insieme al Comune e all’area metropolitana di Messina – che trovano potere e responsabilità in un consenso reiterato e profondo”.