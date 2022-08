Messina. Fuori in scena con "Open" al Teatro dei 3 Mestieri - Tempostretto

L'appuntamento è stasera alle 21:15, con il testo e la regia di Aurora Miriam Scala

MESSINA – Finalmente “Fuori in scena” con il Teatro dei 3 Mestieri, in piena attività estiva. In cartellone stasera alle ore 21.15 con lo spettacolo “Open” (nella foto). Si tratta di una produzione Bottega del Pane, con il testo e la regia di Aurora Miriam Scala. In scena gli attori Dario Garofalo, Luna Marongiu, Maria Chiara Pellitteri e Aurora Miriam Scala. La rassegna è realizzata con il sostegno di Latitudini, della Regione Siciliana e di Caronte & Tourist.

“Open”

L’appuntamento è nello spazio all’aperto del teatro a Messina (S.S. 114 km 5,600, accanto al distributore Esso). Informazioni e prenotazioni ai seguenti numeri: 090.622505 – 349.8947473. Prima dello spettacolo, alle 19.30, verrà inaugurata la personale di Marina D’Amico, che si svolge nell’ambito del ciclo di mostre organizzato da Dania Mondello. A partire dalle ore 20 è in programma un apericena.

Lo spettacolo “Open”

Tre storie nel segno della cultura

Lo spettacolo, vincitore del Bando “Wiki teatro libero” promosso da Wikimedia e Wikipedia Italia, racconta tre storie totalmente differenti l’una dall’altra, ma tutte unite dal filo conduttore della cultura “Open”. I personaggi in scena hanno trascorso le loro vite cercando la libertà di studio, di fruizione della verità, di espressione.

Articoli correlati