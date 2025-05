L'intervento dei vigili del fuoco

Un furgone è andato in fiamme vicino alla sede dell’Amam, stamattina intorno alle 6.

Il forte irraggiamento sviluppato dal calore ha causato dei danni alla vicina cabina elettrica provocando una interruzione di energia elettrica nella zona.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio, mettendo in sicurezza anche tre bombole gpl. Cause del rogo in fase di accertamento.