 Messina. Furto in casa a Bordonaro, due arresti

Messina. Furto in casa a Bordonaro, due arresti

Redazione

Messina. Furto in casa a Bordonaro, due arresti

martedì 28 Aprile 2026 - 12:00

Un cittadino ha segnalato la loro presenza al 112

I carabinieri di Bordonaro e del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato in flagranza un messinese di 48 anni, già noto alle Forze dell’ordine, e un 29enne della provincia, entrambi ritenuti responsabili di “furto in abitazione in concorso”.

L’allarme è scattato quando un cittadino ha segnalato alla Centrale Operativa del Comando Provinciale alcuni movimenti sospetti in una casa di Bordonaro.

L’immediato intervento delle pattuglie, già impiegate nel controllo del territorio, ha consentito di sorprendere in flagranza i presunti ladri, i quali – secondo la ricostruzione fatta dai militari – si sarebbero introdotti nell’immobile forzando una finestra, per poi iniziare ad asportare materiale da lavoro, capi di abbigliamento e altri oggetti di valore.

Alla luce di quanto emerso, i due sono stati quindi arrestati e portati agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.

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