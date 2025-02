Messina Futsal, Angelo Alessandro al fianco del club per aiutarlo a salvarsi

L'esperto dirigente è il nuovo direttore generale dei giallorossi: "Ho accettato volentieri, nell'immediato manteniamo la serie A2"

MESSINA – Angelo Alessandro è il nuovo direttore generale del Messina Futsal. L’esperto dirigente ha lavorato, in passato, con: Fc Messina, anche nell’indimenticabili annate agonistiche della serie A, Camaro, Fondi, Arezzo, Città di Messina, Acr Messina e Football Club Messina. Nelle ultime stagioni, è stato responsabile del settore giovanile e della scuola calcio della Ssd Unime, direttore sportivo del Città di Taormina in Eccellenza, collaboratore dell’area scouting della Fair Play e, infine, responsabile del vivaio dell’Aga Messina.

Alessandro: “Ho accettato volentieri”

“L’incontro con il presidente Fabrizio Caratozzolo ed il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto ha prodotto una bellissima novità, la proposta di darmi questo incarico in società – dichiara Alessandro -. Ho accettato volentieri, poiché ritengo che il progetto sia molto interessante. Le idee da sviluppare sono tante e cercheremo di attenzionare tutto. Lavoreremo nell’immediato per tentare di mantenere la serie A2 e poi per fare crescere l’intero settore giovanile. L’obiettivo è aumentare il numero di ragazzi da coinvolgere in questo affasciante sport”.

Caratozzolo: “Programmiamo il futuro”

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Caratozzolo: “L’ingresso di Angelo Alessandro, dirigente di provata esperienza, rappresenta un segnale concreto che la dirigenza ha voluto dare di costante crescita. Noi, al di là dei risultati della prima squadra, che sono al di sotto, purtroppo, delle attese, stiamo continuando a programmare il futuro. Siamo certi che Alessandro fornirà un importante contributo al Messina Futsal e all’intero movimento”.

