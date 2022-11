Il Messina Futsal attende al PalaMili il Monreale - Tempostretto

La sfida tra Messina Futsal e la quarta forza del campionato è in programma sabato alle ore 15

MESSINA – Il Messina Futsal punta ad allungare la striscia di risultati positivi nella 7ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5. Dopo due vittorie in trasferta, inframmezzate dal pareggio casalingo contro la capolista Ecosistem Lamezia, la squadra giallorossa ospiterà domani (sabato 12 novembre, ndr), al “PalaMili”, il Monreale, attuale quarta forza del torneo.

Si tratta di un avversario che può contare su un organico completo con alcune individualità di spicco. Tra i peloritani, mancherà il portiere Simone Fiumara e l’acciaccato Andrea Cucinotta, mentre l’esperto Andrea Consolo è tornato a disposizione dell’allenatore Salvatore Battiato. Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 15, i signori Sebastiano Monaco e Fabio Alfio Sfilio di Acireale (cronometrista Concetto Fabiano di Messina).

“Sono molto contento di trovarmi a Messina in questa squadra – ha dichiarato, in settimana, il brasiliano Everton Guarnieri – compagni, staff tecnico e dirigenti mi hanno accolto con affetto. Affronteremo una formazione temibile, come conferma la graduatoria, ma vogliamo fare bene. Sappiamo che c’è ancora tanto da migliorare per arrivare in alto e sarebbe importante assicurarci finalmente l’intera posta in palio davanti ai nostri tifosi”.

Programma 7ª giornata: Villaurea-Arcobaleno Ispica; Mirto-Città di Palermo; Messina Futsal-Monreale; Mascalucia C5-Ecosistem Lamezia; Megara Augusta-Real Termini; Città di Acri-Drago Acireale. Riposa: Casali del Manco.

Classifica Serie B (girone H): Ecosistem Lamezia 14; Città di Palermo 13; Mirto 11; Megara Augusta, Monreale e Città di Acri 10; Casali del Manco 9; Messina Futsal 8; Drago Acireale e Mascalucia C5 6; Real Termini 3; Villaurea 2; Arcobaleno Ispica 0.

