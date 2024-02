Messina Futsal beffato di misura nel derby contro il Città di Palermo

I giallorossi si erano portati avanti 3-1 nella ripresa grazie alle reti di Mendez, Fichera e Consolo. Ripresi sulla sirena dal fanalino di coda del girone

PALERMO – Derby amaro per il Messina Futsal, che è stato battuto (4-3) dal Città di Palermo nella 4ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. Una sconfitta, maturata sui “titoli di coda” del match, che complica i piani della squadra peloritana. L’equilibrato primo tempo si chiude con i rosanero in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Torcivia. Per gli ospiti da segnalare una ghiotta occasione non finalizzata a dovere da Lautaro Mendez. In avvio di ripresa, si concretizza la reazione dei giallorossi, che vanno a bersaglio con Mendez, Emanuele Fichera e Andrea Consolo. Sul 3 a 1 i ragazzi allenati da Salvatore Battiato sembrano avere in pugno l’inerzia del match, ma, proprio sul più bello, subiscono la rimonta degli avversari, bravi nel riequilibrare la situazione (marcatori Torcivia e Di Maria). A pochi istanti dalla sirena, i padroni di casa, proiettati in avanti con il “quinto di movimento”, realizzano la rete del successo, che sa di beffa per Coppolino e compagni.

Risultati 15^ giornata: Città di Palermo-Messina Futsal 4-3; Sammichele-Audace Monopoli 2-2; Gear Piazza Armerina-Mascalucia 7-2; Bitonto-Aquile Molfetta 7-2; Ecosistem Lamezia-Dream Team Palo del Colle 1-1; Futsal Canicattì-New Taranto 3-6.

Classifica: New Taranto e Futsal Canicattì 34; Mascalucia C5 31; Bitonto 29; Sammichele e Ecosistem Lamezia 21; Audace Monopoli 18; Gear Piazza Armerina e Dream Team Palo del Colle 16; Messina Futsal 15; Aquile Molfetta 10; Città di Palermo 8.

