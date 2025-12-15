Messina Futsal campione d’inverno, vittoria di misura contro Mazara

Protagonisti al PalaLaganà di Montepiselli il portiere Colucci che para un rigore, in rete Piccolo, doppietta, e Adamo
MESSINA – Il Messina Futsal si è imposto per 3 a 2 nel big match contro il Mazara 2020, conquistando, così, il titolo di “campione d’inverno” nel girone D di serie A2 di calcio a 5 ed il migliore piazzamento per la Coppa Italia. Nel fine settimana in campo anche la giovanile Under 19 che è stata battuta (4-3) in trasferta dal Mascalucia C5, incassando la rete decisiva nel finale di gara.
Messina Futsal – Mazara 2020 3-2
Nell’ultima giornata d’andata, partita subito scoppiettante sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, dove gli ospiti falliscono un rigore, parato da Manuel Colucci. Il Mazara passa, comunque, in vantaggio grazie al gol di Bruno. L’immediata reazione dei giallorossi si concretizza nella rete del capitano Nanni Piccolo, magistralmente servito dall’onnipresente Renan Beluco. Al 13’ Antonio Adamo opera il sorpasso di precisione.
In avvio di ripresa, pareggia Alves. Giuseppe Puglisi viene poi espulso, ma i padroni di casa reggono l’urto nei 2’ con l’uomo in meno. Il meritato successo porta la firma dello scatenato Piccolo, che, dopo aver centrato il palo, va a bersaglio con una conclusione da applausi. Il suono della sirena fa esplodere di gioia i ragazzi allenati da Giuseppe Fiorenza, che si godono un primato da applausi.
Risultati 9ª giornata: Junior Domitia-Città di Acri 2-5; Blingink Soverato-Gear Piazza Armerina 5-3; Eur-Roma 3Z History 0-3; Messina Futsal-Mazara 2020 3-2; Regalbuto-Marsala 2012 5-4.
Classifica girone D: Messina Futsal 19; Mazara 2020 18; Gear Piazza Armerina 16; Marsala 2012 14; Regalbuto 13; Roma 3Z History, Città di Acri e Junior Domitia 10; Blingink Soverato e Eur 9.