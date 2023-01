Messina Futsal contro Megara Augusta rinviata per Covid - Tempostretto

Positivi alcuni giocatori ospiti, la Divisione C5 ha rinviato a data da destinarsi

MESSINA – Non si disputerà domani (sabato 7 gennaio, ndr), come precedentemente comunicato, la partita Messina Futsal-Megara Augusta, valida per la 13ª giornata, ultima d’andata, del girone H del campionato di serie B di calcio a 5, che si sarebbe dovuta giocare nella rinnovata palestra di Montepiselli.

“Preso atto delle positività accertate dei componenti appartenenti al gruppo squadra della società Pol. D. Megara Augusta, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara”, questa la comunicazione ufficiale della Divisione Calcio a 5. I giocatori giallorossi sosteranno un sostitutivo allenamento per poi riprendere regolarmente le sedute la prossima settimana.

