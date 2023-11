Messina Futsal corsaro a Piazza Armerina, tre vittorie in cinque partite - Tempostretto

Dopo un primo tempo equilibrato Piccolo e compagni fanno il vuoto nella ripresa. Per la formazione di mister Battiato è la prima vittoria in trasferta

Il Messina Futsal si è imposto per 9-6 sul campo della Gear Piazza Armerina, conquistando, così, la terza vittoria in cinque partite disputate nel campionato di serie A2 di calcio a 5. Il primo successo in trasferta è stato il giusto premio per i ragazzi allenati da Salvatore Battiato, coadiuvato da Massimiliano Fede, che hanno confermato di avere qualità tecniche ed una grande voglia di superare tutti gli ostacoli. Under 19 battuta, sul parquet del “PalaLaganà”, dal Marsala Futsal per 10-4. Marcatori locali: Bruno, autore di una doppietta, Mandini e Costa.

Piazza Armerina – Messina Futsal 6-9

Sblocca subito il punteggio Nanni Piccolo. Il raddoppio porta la firma di Lautaro Mendez. I padroni di casa dimezzano le distanze, ma Marcio Garcia riporta i suoi sul +2 (3-1). Un rigore permette ai locali di tornare in scia. Nella ripresa, il 3-3 scatena i giallorossi che vanno a bersaglio con Piccolo, Garcia, che segna le due reti che indirizzano il match: spettacolare la conclusione al volo del suo terzo centro di giornata. Il successivo 7-3 di Piccolo fa calare – di fatto – il sipario sulla sfida. Le altre due marcature degli ospiti portano le firme di Emanuele Fichera e Piccolo. In virtù di questa affermazione, i peloritani sono saliti a quota 10 punti, che vale l’attuale quinto posto in graduatoria, a due lunghezze dalla piazza d’onore e a tre dalla vetta.

Risultati e classifica serie A2 girone D

Sammichele-Mascalucia C5 6-3; Gear Piazza Armerima-Messina Futsal 6-9; Bitonto Futsal Club-Dream Team Palo del Colle 3-2; Città di Palermo-New Taranto 3-3; Ecosistem Lamezia-Audace Monopoli 3-4; Futsal Canicattì-Aquile Molfetta 7-4.

Classifica: New Taranto 13; Mascalucia C5, Futsal Canicattì e Sammichele 12; Messina Futsal 10; Dream Team Palo del Colle, Bitonto Futsal e Gear Piazza Armerina 6; Audace Monopoli 4; Ecosistem Lamezia e Aquile Molfetta 3; Città di Palermo 1.

