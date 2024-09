Messina Futsal, primo impegno ufficiale in Coppa Divisione

Inizio del match contro la Polisportiva Futura alle ore 16 al PalaLaganà di Montepiselli

MESSINA – La partita Messina Futsal-Polisportiva Futura di Coppa Divisione darà il via ufficiale oggi, sabato 21 settembre, alla nuova stagione agonistica del club giallorosso. Il match si disputerà sul parquet del “PalaLaganà” con inizio alle ore 16. Alla competizione sono iscritte tutte le squadre dei campionati nazionali maschili di calcio a 5 ed è riservata, anche quest’anno, agli Under 23. Apertura con 88 abbinamenti in gara unica. Dalla successiva fase a gironi usciranno le 32 qualificate ai sedicesimi. Gli ottavi ridurranno ulteriormente il lotto delle pretendenti, i quarti, in programma a febbraio, definiranno i nomi di coloro che si giocheranno poi il titolo nella kermesse del 18 e 19 aprile 2025.

La formazione peloritana presenterà per l’occasione un organico dall’età media bassa con tanti Under 19, che avranno, così, l’opportunità di misurarsi con avversari di ottimo livello in una competizione importante; la Polisportiva Futura milita in A2 “Élite”. Nell’ultima settimana, Piccolo e compagni hanno proseguito, intanto, le sedute di lavoro nell’impianto di Montepiselli, svolgendo anche un proficuo allenamento congiunto con il Mascalucia C5, compagine militante in serie A2 “Élite”. Preziose le indicazioni tratte dal tecnico Salvatore Battiato sia sullo stato di forma dell’intero che gruppo che individuale.