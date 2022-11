Il Messina Futsal è rimontato, ma frena la capolista Palermo - Tempostretto

Il big match tra la prima e la terza della classifica termina con un pareggio, segnate 10 reti

MESSINA – Il Messina Futsal ha rallentato la corsa della capolista Città di Palermo. E’ terminata con uno scoppiettante 5-5 la sfida d’alta quota della 9ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5 (girone H). Gol ed emozioni si sono susseguiti, rendendo avvincente l’incontro davanti ad una splendida cornice di pubblico, offerta dal gremito “PalaMili”. La squadra giallorossa ha giocato alla pari contro l’imbattuta e forte avversaria, sfiorando pure la vittoria dopo essersi portata avanti 5-2 nella ripresa.

Messina Futsal – Città di Palermo 5-5

In avvio di partita, Everton Guarnieri potrebbe subito sbloccare il punteggio, ma calcia a lato da favorevole posizione. I rosanero sfruttano, invece, cinicamente all’8’con Montevago un’incertezza difensiva dei rivali per passare in vantaggio. L’immediata reazione dei peloritani si concretizza nell’1-1 siglato da Morad Maoluk con uno spettacolare destro sotto l’incrocio. Torcivia colpisce poi una traversa, mentre, sull’altro fronte, l’arbitro fa proseguire dopo due interventi molto dubbi nell’area ospite.

Nella ripresa, Benny Costanzo opera il sorpasso su assist di Guarnieri, ma Cestero riequilibra la situazione (2-2). A metà tempo, l’inerzia della sfida sembra andare dalla parte dei padroni di casa, a bersaglio, in meno di due minuti, con Giuseppe Coppolino, tiro deviato da un difensore, Malouk e Simone Fiumara dalla propria porta. La risposta del Città di Palermo è, però, orgogliosa ed efficace con il “quinto di movimento”, come confermano il gol di Di Maria e la doppietta di Salguero, che fanno calare, tra gli applausi, il sipario su una partita bella ed intensa.

Risultati serie B

Casali del Manco-Arcobaleno Ispica 3-1

Mirto-Città di Acri 8-5

Villaurea-Real Termini 4-2

Megara Augusta-Drago Acireale 4-6

Mascalucia C5-Monreale 4-3

Classifica girone H

Città di Palermo 20; Ecosistem Lamezia 17; Messina Futsal 15; Mirto 14; Drago Acireale, Mascalucia C5 e Megara Augusta 13; Casali del Manco 12; Villaurea e Città di Acri 11; Monreale 10; Real Termini 3; Arcobaleno Ispica 1.