Messina Futsal sconfitto sul campo del Città di Acri

Il Messina Futsal non è riuscito sbloccarsi in casa del Città di Acri, che si è imposto per 5 a 2 nella 3ª giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5. I calabresi passano subito in vantaggio con il gol di Arcidiacone. La reazione dei giallorossi non produce l’effetto sperato e anzi sono i locali a raddoppiare. Prima dell’intervallo, Matias Sanz dimezza, però, le distanze. Nella ripresa, il centro di Galindo vale il nuovo +2 (3-1). Il capitano Nanni Piccolo riporta in scia nel punteggio la squadra allenata da Giuseppe Fiorenza, che, protesa in avanti alla ricerca del pareggio, spreca poi alcune buone opportunità e viene infilata dalle reti di Pagliuso e Galindo. Si è complicata, così, la situazione in graduatoria dei peloritani, obbligati a fare punti nelle prossime partite in calendario.

Giovanile. Vittoria in rimonta dell’Under 19 di mister Salvatore D’Urso, che, grazie ad uno scoppiettante finale di gara, ha piegato per 6 a 5 la resistenza dell’Adrano C5 sul parquet del “PalaLaganà”. A segno: Saccone, autore di una tripletta, Mandini, Milano e Cucinotta.

Risultati 14ª giornata serie A2 (girone D): Bitonto Futsal-Audace Monopoli 3-1; Castellana C5-Futsal Canicattì 3-3; Città di Acri-Messina Futsal 5-2; Futsal Mazara-Canosa A5 3-3; Gear Piazza Armerina-Soverato 2-5; Ecosistem Lamezia-Sammichele 6-4.

