Messina, Gabriella Ioppolo da Questore a dirigente generale - Tempostretto

La nomina del ministro Piantedosi impreziosisce la carriera in Polizia della messinese

MESSINA – Il Consiglio dei Ministri, riunitosi a Palazzo Chigi, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha decretato la nomina a dirigente generale di Gabriella Ioppolo, Questore di Messina.

In Polizia dal 1986, la dottoressa Ioppolo ha rivestito numerosi e prestigiosi incarichi nel corso della lunga carriera. Dal giugno 2014, nominata dirigente superiore, ha diretto la Prima zona Polizia di Frontiera del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, prima di essere designata quale Questore di Lecco. Dal 2017 è stata Questore di Siracusa.

Lo scorso aprile si è insediata in qualità di Questore a Messina, città nella quale, in passato, ha operato a lungo, distinguendosi per dedizione, professionalità e competenza.