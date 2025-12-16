 Messina. Regali e il suono della zampogna per i piccoli pazienti del Policlinico

Messina. Regali e il suono della zampogna per i piccoli pazienti del Policlinico

Gianluca Santisi

Messina. Regali e il suono della zampogna per i piccoli pazienti del Policlinico

martedì 16 Dicembre 2025 - 19:00

Un successo l'iniziativa del gruppo "Il fagottino solidale"

MESSINA – La manifestazione “Amori in corsia”, organizzata dal gruppo di solidarietà e mutuo soccorso “Fagottino Solidale”, è tornata con il suo carico di affetto nei reparti pediatrici del Policlinico. Un evento, giunto alla terza edizione e pianificato con la direzione sanitaria e con i team pediatrici, che ha visto la consegna di regali ai piccoli degenti. Quest’anno per la raccolta sono stati coinvolti i genitori dei bambini del Piccolo Coro “Città di Taormina” e il gruppo di volontariato “Ultreya” di Calatabiano. Come di consueto, si è unita anche una rappresentanza di agenti della Questura di Messina e della Protezione Civile – Gruppo E.R.A. “Città d’Antillo e Val d’Agrò”.

Gli attivisti de “Il Fagottino Solidale” hanno provveduto a distribuire pandorini e dolcetti generosamente offerti da attività della riviera jonica. Inoltre, la mattinata pre-natalizia è stata allietata dalla presenza di Babbo Natale e del suo aiutante elfo, introdotti nelle corsie ospedaliere dall’immancabile suono della zampogna di Maurizio Cicala.

L’eco della manifestazione ha subito ripercorso i canali social de Il “Fagottino Solidale”, usati per scambi, offerte e donazioni, richieste di emergenza, riscuotendo l’invito a continuare ed andare avanti con le attività solidali incessantemente organizzate dalla amministratrice Veronica Diniz Nunes. Un apporto importante è stato dato anche da singoli cittadini e da altri collettivi con cui si condividono le finalità: una abbondante raccolta di regali generosissima ed entusiasmante, che nelle prossime settimane interesserà i reparti pediatrici di altri ospedali. Il “Fagottino” è infatti già al lavoro per organizzare altri eventi solidali.

