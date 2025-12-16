Un’isola di iniziative contro la povertà educativa, a Tusa si presenta K.A.T.I.A

Diversi progetti e realtà insieme con un solo scopo: combattere il gap scolastico del Mezzogiorno

Il Tus’Hotel di Castel di Tusa ospiterà la presentazione di K.A.T.I.A. un’Isola di iniziative dedicata ai progetti di contrasto alla povertà educativa attivi nel territorio siciliano. L’evento, che si aprirà il 17 dicembre alle 10, rappresenta un’importante occasione di confronto e condivisione sui risultati raggiunti e sulle prospettive future di cinque progetti finanziati nell’ambito del PNRR – M5C3 – Investimento 3: Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore.

Tante realtà, un unico obiettivo: combattere la povertà educativa

Il focus sarà sui progetti, alcuni già avviati e altri attualmente in fase di realizzazione, attivi in vari territori siciliani e sviluppati grazie alla collaborazione tra cooperative sociali, realtà del Terzo Settore e istituzioni scolastiche. Da Kairòs – Il Tempo Opportuno (Tusa, 2024) – gestito dall’Associazione “Agenzia giovani per i giovani” in partenariato con il Comune di Tusa, il liceo artistico regionale “Ciro Michele Esposito” di Santo Stefano di Camastra, l’istituto comprensivo “Tusa-Mistretta” e la cooperativa sociale “Il Geranio”. Ancora:

– Acope 2.0 (Caltagirone, 2023) – gestito dalla Cooperativa “San Francesco” s.c.s, in collaborazione con il Comune di Caltagirone, l’Istituto Comprensivo “A. Narbone”, l’Associazione “Il Favo” e la Cooperativa “Il Geranio” s.c.s; e Acope 3.0 – Azioni di Contrasto alla Povertà Educativa (Enna, 2024) – gestito dalla Cooperativa Sociale “San Francesco” s.c.s. in partenariato con il Comune di Enna, l’I.I.P.S. “Federico II”, l’Associazione “Il Solco Ellegimanagement”.

– Take Care 2.0 (Grammichele, 2024) – gestito dall’Associazione “La Città Felice” Onlus, in partenariato con il Comune di Grammichele, il Circolo MCL “Don Rosario Pepe” – Mineo, e il Liceo Artistico Regionale “R. Libertini” con annessa scuola media di Grammichele.

– Invictus (Bronte, 2024) – gestito dalla Cooperativa “Opera Prossima” s.c.s., in partenariato con il Comune di Bronte, l’Istituto Comprensivo “Mazzini – Castiglione”, l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “Spedalieri-Castiglione e la Cooperativa sociale “Orizzonti”.

– A braccia aperte (Adrano, 2023) – gestito dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s, in partenariato con il Comune di Adrano, l’Istituto Comprensivo “Canonico Vincenzo Bascetta”, l’Istituto Comprensivo “Santé Giuffrida – La Mela” e la Cooperativa C.A.S.A SOC. COOP. SOCIALE ONLUS; e A braccia aperte 2.0 (Lercara Friddi, 2024) – gestito dal Consorzio “Umana Solidarietà” s.c.s., in partenariato con il Comune di Lercara Friddi, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Lercara Friddi”, l’Istituto Comprensivo “Alfonso Giordano” e la Pro Loco Lercara Friddi.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Tusa Angelo Tudisca, del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale “Tusa-Mistretta” Lucia Scolaro e del dirigente scolastico del liceo regionale “Ciro Michele Esposito” Calogero Antoci, i lavori entreranno nel vivo con la presentazione dell’intervento a cura del rappresentante dell’associazione Agenzia Giovani per i Giovani Antonio Gambuzza.

Gli interventi

Successivamente, prenderanno la parola i coordinatori dei diversi progetti, che illustreranno l’andamento delle attività, i principali risultati raggiunti e le nuove iniziative attualmente in avvio. Porteranno il loro contributo: Nadia Salvaggio, coordinatrice di Kairòs – Il tempo opportuno; Giuseppe Buoncuore e Marta Alleruzzo, coordinatori di Acope 2.0 e Acope 3.0; Sandra Manzella, coordinatrice di Take Care 2.0; e Gabriele Gurgone insieme a Eugenia Iannello, coordinatori dei progetti A braccia aperte e A braccia aperte 2.0. A seguire, sono previsti gli interventi istituzionali del Provveditore agli Studi di Palermo, Bernardo Moschella, del Coordinatore di ANCI Sicilia Giovani e Sindaco di Lercara Friddi, Luciano Marino, e del Responsabile territoriale di Save the Children, Alessio Fasulo. La sessione si concluderà con l’intervento del Presidente ANCOS UNCI, Paolo Ragusa.