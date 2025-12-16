Sant’Agata. Cimiteri, i dubbi del Pd sul project financing

L'approvazione al vaglio del consiglio. Marchese: "Gestione privata raramente vantaggiosa"

Il Partito Democratico di Sant’Agata di Militello esprime forte preoccupazione per la possibile approvazione del piano triennale delle opere pubbliche in discussione in consiglio comunale, che include il project financing dei servizi cimiteriali, già approvato dalla Giunta il 20 giugno scorso e in passato bocciato dalla cittadinanza e dallo stesso Consiglio.

I dubbi dei Dem

“Esperienze analoghe dimostrano che la gestione privata, naturalmente orientata al profitto, raramente porta vantaggi ai cittadini e spesso determina un aumento dei costi a loro carico. A prescindere dalla pretesa di attuare un generico programma elettorale, riteniamo che un tema così delicato, che riguarda tutte le famiglie, richieda un adeguato confronto pubblico e una comunicazione chiara. È necessario rendere noto il piano economico-finanziario e soprattutto spiegare chiaramente e concretamente come cambierà la gestione dei servizi cimiteriali e quali costi dovranno sostenere i cittadini, chiamati ad acquistare loculi da soggetti privati”, scrive in una nota il Partito democratico santagatese.

L’autofinanziamento è possibile

“Se i costi aumenteranno, questa scelta politica finirà per acuire marginalità e bisogno con effetti negativi su un tessuto sociale già devastato, senza alcun vantaggio apprezzabile per l’ente, che potrebbe gestire direttamente il cimitero, autofinanziandosi. Il PD non è contrario alle partnership pubblico-private quando producono efficienza e benefici concreti, ma non quando comportano una rinuncia al ruolo pubblico a discapito dell’interesse collettivo e delle famiglie più fragili e in difficoltà economica”, afferma il capogruppo Dem Massimo Nicola Marchese, che invita quindi i consiglieri: “…ad assumere questa decisione con piena responsabilità e nell’esclusivo interesse di tutti i cittadini santagatesi”.