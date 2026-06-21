 Messina, "gatti randagi e pulci nel nostro condominio"

Messina, “gatti randagi e pulci nel nostro condominio”

Segnalazione WhatsApp

Messina, “gatti randagi e pulci nel nostro condominio”

domenica 21 Giugno 2026 - 15:30

Una cittadina segnala il problema. Numero WhatsApp al 366.8726275

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Gentile redazione, desideriamo segnalare una situazione di forte disagio che interessa il nostro condominio in via Palermo. Da tempo abbiamo comunicato al Comune la presenza di gatti randagi, oggi ciò ha portato alla presenza di pulci negli spazi comuni, senza ottenere interventi risolutivi. Nonostante diversi tentativi da parte nostra, affrontati anche sostenendo spese private per trattamenti di disinfestazione, il problema persiste. La situazione è aggravata da questa presenza continua dei gatti randagi che entrano ed escono dal condominio, rendendo difficile eliminare definitivamente l’infestazione”.

E ancora: “Riteniamo che la mancanza di interventi efficaci da parte dell’amministrazione pubblica stia contribuendo al protrarsi di condizioni potenzialmente dannose per la salute e il benessere dei residenti. Vi chiediamo cortesemente di dare visibilità a questa problematica, affinché le autorità competenti possano intervenire con urgenza. Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni”.

Abbiamo segnalato all’Asp, che deve intervenire di concerto con il Comune.

L’immagine è di repertorio.

Un commento

  1. Luisa Maria Giordano 21 Giugno 2026 17:02

    Bisogna mettere l’ antiparassitario ai gatti.

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