Sbarco di Don Giovanni d’Austria, saranno ricordate le vittime del crollo

Il tradizionale evento dell'8 agosto a Messina annulla Sposalizio del mare e fuochi d'artificio. E ci saranno momenti di raccoglimento

MESSINA – La tradizione dello Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria si rinnova a Messina e il clou sarà sabato 8 agosto, a partire dalle 18, alla Passeggiata a mare. E il gran finale dalle 20 in piazza Unione Europea. Il tutto tra solenni cerimonie e sfilate in costumi rinascimentali, tamburi e sbandieratori, unità navali e barche.

Per l’occasione, “in accordo con il Comune di Messina, l’associazione Aurora, organizzatrice dell’evento, comunica che in osservanza al lutto cittadino indetto per venerdì 7, per onorare le vittime del crollo della palazzina di Pistunina, verrà annullato lo spettacolo “Il Fantasma di Stratford” a cura dell’Associazione Culturale Officine Dagoruk, previsto alle ore 21:00 a Piazza Unione Europea. Per la stessa ragione sabato 8, nell’ambito della rievocazione storica, verranno annullati la cerimonia dello Sposalizio del mare e i fuochi d’artificio.

“Due momenti di raccoglimento durante la diciassettesima edizione della rievocazione”

Scrive sempre l’associazione: “Di fronte a un evento drammatico di tali dimensioni, la decisione di confermare il programma della XVII edizione dello Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria è stata oggetto di un’attenta e dolorosa riflessione. La macchina organizzativa della rievocazione storica – ormai di rilevanza internazionale – ha raggiunto un livello di complessità tale da rendere impossibile un rinvio o una cancellazione a ridosso dell’evento. Lo spirito della manifestazione rispetterà rigorosamente il clima di lutto che avvolge la città. L’evento non sarà una semplice rievocazione storica, ma si trasformerà in un momento di unione e riflessione collettiva. Per onorare la memoria delle vittime e testimoniare la vicinanza dell’intera comunità, il programma includerà due momenti solenni di silenzio e raccoglimento. Il secondo, al culmine della cerimonia dello Sbarco nel pomeriggio, di fronte al pubblico e alle autorità presenti. Il primo, al porticciolo presso la Marina del Nettuno”.

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