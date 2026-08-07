 Sbarco di Don Giovanni d'Austria, saranno ricordate le vittime del crollo

Sbarco di Don Giovanni d’Austria, saranno ricordate le vittime del crollo

Redazione

Sbarco di Don Giovanni d’Austria, saranno ricordate le vittime del crollo

venerdì 07 Agosto 2026 - 08:12

Il tradizionale evento dell'8 agosto a Messina annulla Sposalizio del mare e fuochi d'artificio. E ci saranno momenti di raccoglimento

MESSINA – La tradizione dello Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria si rinnova a Messina e il clou sarà sabato 8 agosto, a partire dalle 18, alla Passeggiata a mare. E il gran finale dalle 20 in piazza Unione Europea. Il tutto tra solenni cerimonie e sfilate in costumi rinascimentali, tamburi e sbandieratori, unità navali e barche.

Per l’occasione, “in accordo con il Comune di Messina, l’associazione Aurora, organizzatrice dell’evento, comunica che in osservanza al lutto cittadino indetto per venerdì 7, per onorare le vittime del crollo della palazzina di Pistunina, verrà annullato lo spettacolo “Il Fantasma di Stratford” a cura dell’Associazione Culturale Officine Dagoruk, previsto alle ore 21:00 a Piazza Unione Europea. Per la stessa ragione sabato 8, nell’ambito della rievocazione storica, verranno annullati la cerimonia dello Sposalizio del mare e i fuochi d’artificio.

“Due momenti di raccoglimento durante la diciassettesima edizione della rievocazione”

Scrive sempre l’associazione: “Di fronte a un evento drammatico di tali dimensioni, la decisione di confermare il programma della XVII edizione dello Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria è stata oggetto di un’attenta e dolorosa riflessione. La macchina organizzativa della rievocazione storica – ormai di rilevanza internazionale – ha raggiunto un livello di complessità tale da rendere impossibile un rinvio o una cancellazione a ridosso dell’evento. Lo spirito della manifestazione rispetterà rigorosamente il clima di lutto che avvolge la città. L’evento non sarà una semplice rievocazione storica, ma si trasformerà in un momento di unione e riflessione collettiva. Per onorare la memoria delle vittime e testimoniare la vicinanza dell’intera comunità, il programma includerà due momenti solenni di silenzio e raccoglimento. Il secondo, al culmine della cerimonia dello Sbarco nel pomeriggio, di fronte al pubblico e alle autorità presenti. Il primo, al porticciolo presso la Marina del Nettuno”.

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2 commenti

  1. Nstwviva 7 Agosto 2026 16:03

    A sto punto non vedo perché non annullare tutta la manifestazione anziché fare i falsi ipocriti.

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    Rispondi
  2. felice 7 Agosto 2026 17:05

    Vergogna, per questa immane tragedia,non è stato fatto nulla. Mi vergogno della mia città e di questa amministrazione,che ho tanto sostenuto. Dovrebbe essere tutto annullato,non solo alcune cose nella gironata di domani. Quando c’è da mangiare sono tutti in prima linea.

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    Rispondi

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