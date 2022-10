Messina. Giornata di sensibilizzazione del tumore al seno metastatico - Tempostretto

Ecco come prenotare visite di prevenzione

Si è svolta questa mattina in Piazza Duomo la II Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, indetta tramite direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020, organizzata da Europa Donna Italia-Delegazione Sicilia e dall’Associazione messinese di volontariato oncologico “Per Te Donna Odv”, che opera in città da più di un ventennio.

E’ stata anche l’occasione per il lancio della campagna nazionale di comunicazione dal titolo “Una voce per tutte” e per la raccolta dei nomi di coloro che intendono fruire delle visite al seno presso la Lega Italiana Lotta Tumori (Lilt) sezione Metropolitana di Messina.

L’Amministrazione comunale, che anche quest’anno ha supportato la manifestazione, ha concesso il patrocinio, l’occupazione suolo e l’illuminazione della facciata principale di Palazzo Zanca che si tingerà di fucsia, in linea con le principali città italiane. Il sindaco Federico Basile ha presenziato con il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessora alla Salute Alessandra Calafiore, manifestando piena condivisione oltre che apprezzamento nei riguardi del prezioso lavoro svolto dalle volontarie.

“Esprimo il mio più sincero ringraziamento per questa indispensabile attività di sensibilizzazione su una problematica delicata e difficile da trattare, che purtroppo ancora oggi, nonostante gli enormi passi avanti compiuti dalla scienza, rappresenta una grave insidia per la salute pubblica – dice il sindaco -. Nella lotta contro le malattie oncologiche la prevenzione assume un ruolo prioritario, per questo l’Amministrazione Comunale c’è e conferma la piena disponibilità ad operare a fianco del volontariato in tutte le sue forme”.

Nel gazebo allestito in Piazza Duomo come punto informativo dalle volontarie dell’Associazione “Per te Donna Odv”, è stato distribuito materiale divulgativo sul tema della prevenzione oncologica in generale, oltre che nello specifico sul tumore al seno metastatico.

Europa Donna Italia è un movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno; è costituito da 47 sedi in Europa e oltre 180 associazioni iscritte alla propria rete, presenti in tutte le regioni italiane. L’associazione Per Te Donna Odv è regolarmente iscritta a Europa Donna Italia e fa parte della Delegazione Regionale Siciliana, veicolando, attraverso i canali istituzionali, le esigenze delle donne colpite da tumore al seno.

Come prenotare una visita

Nell’ambito della campagna di ottobre, è possibile prenotare visite di prevenzione il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle 12, al numero 347 3718884. A tal proposito, l’Associazione Per Te Donna Odv ricorda che le donne di età compresa tra i 45 e 49 anni possono effettuare gratuitamente la Mammografia presso tutte le strutture pubbliche, inserendo nella richiesta del medico curante il Codice D 03. Le donne tra i 50 e i 69 anni possono invece eseguirla, sempre gratuitamente ogni due anni presso l’Asp (per prenotazioni telefonare allo 090 3652444 oppure 090 3652453 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 oppure allo 090 3653546 dopo le 12.