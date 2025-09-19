Messina. Giornata straordinaria di raccolta sangue

Domenica 21 settembre al Centro Avis di via Ghibellina

Un appello alla solidarietà, una giornata di raccolta straordinaria per fronteggiare una seria carenza di sangue in città. L’iniziativa si terrà al centro Avis di Via Ghibellina 150, un punto di riferimento fondamentale per la donazione.

La necessità di sangue e dei suoi derivati, indispensabili sia per le operazioni di routine che per le emergenze, ha spinto un donatore a mobilitarsi personalmente. “Durante la mia ultima donazione, ho appreso della grave carenza,” ha spiegato, “e ho capito che era necessario agire subito. Ogni singola sacca può salvare una vita”.

Quando e dove donare

L’appuntamento per la giornata di raccolta straordinaria è fissato per domenica 21 settembre 2025 al Centro Avis di Via Ghibellina 150.

Il centro è già aperto al pubblico con i seguenti orari:

Dal lunedì al sabato: dalle 7 alle 11

Tutte le prime domeniche del mese

La partecipazione a questa giornata speciale è un gesto concreto per supportare le strutture sanitarie locali e assicurare che ci siano scorte sufficienti per chi ne ha bisogno. La comunità è invitata a rispondere con generosità a questo appello, contribuendo a costruire una rete di solidarietà vitale per l’intera città.