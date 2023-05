Messina, Giovanni Bonaccorso nuovo presidente Cia agricoltura - Tempostretto

Il nuovo direttivo

Giovanni Bonaccorso è stato eletto presidente della Cia agricoltura Messina. L’elezione è avvenuta alla presenza del presidente provinciale Francesco Favata della Cia Sicilia Orientale, del direttore provinciale Nicola Amoroso e dell’ex presidente provinciale e attuale membro del consiglio direttivo Giuseppe Di Silvestro. Contestualmente è stato costituito il nuovo direttivo di cui è presidente Bonaccorso.

Giovane, preparato ed esperto del settore oltre ad essere perito agrario vanta oltre 10 anni nel settore come imprenditore agricolo nella sua azienda florovivaistica, il neo presidente si è detto “onorato di aver ricevuto questo prestigioso incarico, tramite il quale cercherò di dar voce a tutti gli imprenditori agricoli del messinese e mi impegnerò per far avvicinare a questo settore anche tanti giovani che avranno un punto di riferimento nella Cia Messina, avendo a disposizione una squadra di professionisti che può seguirli nello sviluppo di nuovi progetti e per l’ammodernamento delle già esistenti attività agricole, sfruttando i fondi europei per lo sviluppo rurale. A breve infatti si potrà usufruire del nuovo PSR Sicilia con le varie sotto misure”.

Il nuovo direttivo è composto interamente da imprenditori agricoli tra i quali spiccano 3 giovani imprenditori Giovanni Bonaccorso, Antonio Bonfiglio e Giovanni Di Dio. Il quadro dirigenziale messinese si completa con la presenza di Giuseppa Crocetta, Salvatore Mangano, Alfio Alessandro Puglisi e Lilla Quattrocchi.