Messina. Gli auguri del comandante Cc Arcidiacono. Che su rinforzi e fiction dice...

Nel 2026 quasi 80 carabinieri in più e il film Rai con Lino Guanciale nei panni dell'ufficiale. Che preferisce concentrarsi sull'attività dei suoi uomini...

Messina – Un 2025 particolarmente delicato in chiusura e un 2026 che si annuncia altrettanto impegnativo ma con una buona notizia: l’arrivo di 79 nuovi militari che saranno destinati in vari reparti dell’Arma e “…rafforzeranno tutti i presidi territoriali dei Carabinieri su tutta la provincia anche e soprattutto nelle zone periferiche. Tutti saranno comunque destinati al controllo del territorio e nessuno andrà dietro una scrivania”, assicura il comandante provinciale dei Carabinieri Lucio Arcidiacono nel consueto incontro col stampa di fine anno.



Oltre che il rinforzo degli organici, il 2026 porta per l’alto militare un’altra novità. Ovvero la messa in onda della fiction Rai “L’invisibile” sulla cattura di Matteo Messina Denaro. La data di messa in onda non è ancora ufficiale ma dovrebbe avvenire nei primi mesi del nuovo anno. “E’ una cosa che mi crea un certo imbarazzo”, ammette Arcidiacono a proposito della fiction che vedrà Lino Guanciale protagonista, nella parte proprio dell’oggi Comandante provinciale, che ha glissato sull’argomento ed ha approfondito il bilancio dell’anno che si sta concludendo.

L’impegno dell’Arma

Nel 2025 i Carabinieri del comando provinciale di Messina hanno arrestato quasi 700 persone, effettuato oltre 4 mila denunce, controllato 176 mila soggetti e 130 mila veicoli. Un’attività intensa, che ha avuto anche un costo umano: 22 militari sono rimasti feriti durante i servizi di controllo del territorio. Particolare attenzione è stata riservata al fenomeno delle truffe agli anziani, che continua a rappresentare una piaga sociale. “È un fenomeno difficile da debellare – ha spiegato Arcidiacono – ma i risultati ci dicono che l’incidenza è in diminuzione rispetto al passato”. Nel 2025 sono state arrestate 8 persone e denunciate altre 13, mentre ulteriori indagini sono tuttora in corso.

Le operazioni: lotta alla droga ma non solo

Tante le indagini rilevanti messe a segno grazie al coinvolgimento fondamentale dell’Arma, come Tra l’operazione “Puma” e “Tysandros” sul controllo mafioso della zona a cavallo tra Messina e Catania, sfociate il 13 marzo 2025 nell’arresto di 31 persone, poi l’indagine Feluca col fermo di 6 persone, il 13 giugno scorso, per tratta di clandestini, poi l’arresto di 4 persone a Barcellona per caporalato lo scorso 11 novembre. “La tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità, non si può morire di lavoro. Dietro l’illegalità si nascondono spesso mondi in cui la criminalità prolifera e realizza ingenti guadagni” .

Tre omicidi nel 2025

Il Comandante Arcidiacono ha poi ricordato i tre fatti più brutti che ha visto l’Arma impegnata, dall’omicidio di Sara Campanella a quello di Giuseppe Di Dio a Capizzi, passando per il delitto di Angelo Pirri a San Filippo del Mela.



