Messina, gli avvocati si aggiudicano il Memorial Licordari - Tempostretto

La Polisportiva Forense si aggiudica il secondo trofeo stagionale al culmine di una movimentata finale

MESSINA – Continua lo splendido momento di forma della Polisportiva Forense Zancle che dopo la coppa Italia Forense conquista anche il memorial Licordari organizzato dal MSP all’ambiente Stadium. In finale battuta la ostica Planet, detentrice del torneo.

Finale tesa, come ogni finale con le squadre che si affrontano guardinghe. Come sempre avviene in questi casi la partita si sblocca per un episodio: Durante allarga sulla destra per Giorgio che arriva sul fondo e mette al centro un insidioso tiro cross, che trova la sfortunata deviazione di un difensore della Planet :1/0.

Poi due episodi che avrebbero potuto chiudere la partita con un diverso arbitro : al 25’ Lombardo entra in area e viene abbattuto. Nulla di fatto ; al 32’ Caminiti imbuca per Luca’ che partendo da dietro si inserisce in area e batte il portiere . Gol annullato per un fantasioso fuorigioco . Al 20’ del secondo tempo dopo una fase di attesa , Giorgio in versione assist man imbuca per Luca’ che con lo stop di petto supera i due centrali e batte il portiere con un delizioso pallonetto.

Qui accade l’inatteso: si scatena una bagarre a centrocampo in cui partecipano un po’ tutti. L’arbitro decide di riaprire la partita ed espelle due uomini della forense ed uno solo della Planet (sic), costringendo i calciatori in toga alla inferiorità numerica per i 20 minuti finali (oltre i 7 (!!!) di recupero . Ma il grande cuore dei ragazzi di mister Tierno moltiplica le energie e malgrado gli infortuni di Giacopello e durante, la difesa ottimamente guidata da Broccio e Venuti non rischia nulla. Al termine capitan Caminiti alza il secondo trofeo stagionale