Messina. Gli oleandri ritrovano finalmente dignità - Tempostretto

Si avvia finalmente a soluzione il problema degli oleandri piegati dal peso delle loro chiome

Li avevamo visti tristemente piegati sotto il peso delle loro colarate chiome. I supporti che erano stati collocati in fase di impianto non avevano retto il peso degli oleandri quando hanno cominciato a crescere. Nelle settimane scorse Tempostretto aveva più volte denunciato questa penosa condizione, anche su impulso delle segnalazioni pervenute al nostro numero WhatsApp 366.8726275. Il presidente di Messinaservizi, Pippo Lombardo, ripetutamente interpellato dal nostro giornale, si era impegnato ad intervenire. Finalmente, questo proposito è diventato realtà.

Oleandro con il nuovo supporto

Inffati, la partecipata del comune che ha in carico la gestione del verde, sta provvedendo in questi giorni a installare supporti in legno ben più robusti dei precedenti, in grado di sostenere adeguatamente il tronco degli oleandri. Adesso questi alberelli hanno ripreso dignità. Le piante sono essere viventi che meritano rispetto e attenzione, soprattutto quando sono in fase di crescita. Solo così, come succede per i bambini, si svilupperanno bene.

Oleandro con il nuovo supporto

Come ci ha spiegato Pippo Lombardo : “I paletti tutori sulle piante giovani messe a dimora dal Comune negli anni scorsi sono stati sostituiti con palo in legno di pino scortecciato e impregnato in autoclave con antimuffa e antimarciume. Ad oggi sono stati sostituiti tutti i pali tutori a sostegno delle piante di oleandro in via Cesare Battisti. A seguire si interverrà su via Cavour, via San Filippo Bianchi, via Catania, via Ettore Lombardo Pellegrino continuando fino alla completa sostituzione di tutti i pali tutori che necessitano il rimpiazzo”.

Palo di sostegno degli oleandri

Oleandro sistemato in via C.Battisti