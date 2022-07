La triste sorte dei nostri oleandri - Tempostretto

Torniamo a parlare della penosa situazione degli oleandri, che per l'inefficacia dei loro supporti, si piegano sotto il peso delle coloratissime chiome

MessinaServizi dovrebbe iniziare in questi giorni la sostituzione dei pali di sostegno degli oleandri. Nell’attesa, dopo averne già parlato nel nostro giornale, dobbiamo ancora asssistere in diverse zone cittadine a situazioni penose come quella denunciata dalla segnalazione pervenuta al nostro numero WhatsApp 366.8726275.

Fa male vedere queste bellissime piante piegate dalle loro coloratissime chiome. Speriamo davvero che gli annunciati interventi di sistemazione comincino davvero presto e che in futuro il Comune di Messina controlli meglio l’esecuzione dei lavori commissionati.