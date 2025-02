Messina. Global game jam, ecco i videogiochi sviluppati

Una due giorni intensa, con record di partecipanti

La Global Game Jam 2025, l’evento globale dedicato all’innovazione e alla creatività nel mondo dei videogiochi, ha fatto tappa anche quest’anno a Messina, ospitata dai Redshift Gaming. Con il tema ispiratore “Le bolle”, la manifestazione si è rivelata un successo straordinario, registrando nuovi record per numero di partecipanti e qualità dei progetti sviluppati.

Un’edizione da incorniciare

Questa edizione della GGJ è stata la più grande mai organizzata a Messina, grazie all’impegno e alla dedizione di Andrea Di Bartolo, modellatore 3D e responsabile dell’evento per il terzo anno consecutivo. Con il supporto dei Redshift Gaming, Andrea ha saputo trasformare questa manifestazione in un appuntamento imperdibile per la comunità di sviluppatori locali e non solo.

Quest’anno si è registrato un record assoluto di partecipanti e ben cinque videogiochi completati durante le intense 48 ore della Jam. Un risultato che dimostra quanto la passione e il talento della comunità messinese siano in continua crescita.

I giochi sviluppati

Le cinque squadre hanno dato vita a una varietà di progetti originali, ciascuno ispirato al tema delle bolle in modo unico e creativo: