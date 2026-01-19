 Messina. Gratta e vince 100mila euro: vincita record sul viale San Martino

Messina. Gratta e vince 100mila euro: vincita record sul viale San Martino

Gianluca Santisi

Messina. Gratta e vince 100mila euro: vincita record sul viale San Martino

lunedì 19 Gennaio 2026 - 20:52

La probabilità di vincere il premio era 1 ogni 4.320.000 biglietti

MESSINA – Un fortunato giocatore ha vinto 100mila euro con il gratta e vinci “Doppia Sfida Super”, acquistato al Tabacchi Giusa riv. 35 sul viale San Martino. Il “Doppia Sfida Super” è un biglietto da 10€ con premio massimo pari a 2.000.000 euro. L’acquirente del fortunato tagliando sotto la sezione “Premio” ha trovato 3 importi uguali da 100mila euro, vincendo così quell’importo come da regolamento del gioco. La probabilità di vincere il premio di 100mila euro è 1 ogni 4.320.000 biglietti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Messina. Spaccio di droga, arrestata una coppia nel rione Minissale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED