Messina. Gratta e vince 100mila euro: vincita record sul viale San Martino

MESSINA – Un fortunato giocatore ha vinto 100mila euro con il gratta e vinci “Doppia Sfida Super”, acquistato al Tabacchi Giusa riv. 35 sul viale San Martino. Il “Doppia Sfida Super” è un biglietto da 10€ con premio massimo pari a 2.000.000 euro. L’acquirente del fortunato tagliando sotto la sezione “Premio” ha trovato 3 importi uguali da 100mila euro, vincendo così quell’importo come da regolamento del gioco. La probabilità di vincere il premio di 100mila euro è 1 ogni 4.320.000 biglietti.