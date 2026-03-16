 Messina si illumina per Daniela: una fiaccolata contro il silenzio e la violenza

Messina si illumina per Daniela: una fiaccolata contro il silenzio e la violenza

Marco Ipsale

Messina si illumina per Daniela: una fiaccolata contro il silenzio e la violenza

lunedì 16 Marzo 2026 - 10:00

Appuntamento martedì 17 marzo in piazza Duomo

“Doveva essere una in più, non una in meno”. Con queste parole cariche di dolore, gli amici di Daniela invitano i cittadini a riunirsi per una fiaccolata commemorativa in Piazza Duomo. L’iniziativa nasce dalla volontà di chi ha davvero amato Daniela e non intende fermarsi davanti a un’ingiustizia che si doveva evitare. L’obiettivo è trasformare il ricordo in coscienza collettiva, affinché il suo nome non sia dimenticato e la sua storia diventi un monito per tutti.

L’invito alla cittadinanza: Daniela siamo noi

“Daniela sono io. Sei tu, tua madre, tua sorella, la tua amica, la tua collega”. Il messaggio degli organizzatori è un invito a unirsi in un unico abbraccio, come una catena umana. La manifestazione è aperta a tutti: donne, uomini, bambini e studenti, messinesi e politici ma con una specifica richiesta: partecipare in qualità di cittadini, spogliandosi di ogni rappresentanza partitica o di ruolo, per far prevalere il senso di comunità.

Il rifiuto dell’indifferenza

La fiaccolata vuole essere la risposta di una cittadinanza solidale pronta a lottare e a rifiutare la violenza e la mancata protezione delle vittime. Ogni atto di violenza non è mai innocuo e, come sottolinea l’appello, non ha genere, razza o sesso. In un unico cuore colmo di paura, rabbia e impotenza, Messina è chiamata a ribellarsi al male e all’indifferenza che Daniela e troppe altre vittime di femminicidio hanno subìto nel tempo.

L’appuntamento in Piazza Duomo

L’appuntamento per la fiaccolata commemorativa è fissato per martedì 17 marzo, in Piazza Duomo a Messina, dalle ore 21 alle ore 23. Gli organizzatori chiedono a chiunque parteciperà di portare una candela in ricordo di Daniela. Ogni fiaccola accesa sarà una promessa solenne: quella di non permettere che il silenzio cali su questa tragedia e di continuare a chiedere giustizia e protezione.

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