Messina. Grave incidente in via Cesare Battisti, suora 77enne in prognosi riservata

E' stata investita da una Opel Mokka E’ in prognosi riservata una suora 77enne investita stamani in via Cesare Battisti, all’altezza dell’Istituto Jaci. Stava attraversando la strada quando è stata colpita da una Opel Mokka, guidata da una 55enne messinese. La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale Piemonte, dove ora si trova nel reparto di Rianimazione. La sezione Infortunistica della Polizia Municipale al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, saranno analizzate le immagini delle telecamere della zona.