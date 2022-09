Messina. Gravitelli si apre al teatro, Carullo-Minasi vincono il bando Periferie - Tempostretto

Nove spettacoli tra circo, musica e teatro, coinvolgendo scuola e Università

MESSINA – L’annuncio è arrivato sui social. Cristiana Minasi, della compagnia teatrale Carullo-Minasi (nella foto), ha comunicato il lieto evento: “Con orgoglio e felicità annunciamo che il nostro nuovo progetto è risultato vincitore del bando Periferie, promosso dal ministero della Cultura e dal Comune di Messina per attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche. Realizzeremo, per il quartiere di Gravitelli di Messina, un percorso di formazione e visione di spettacoli tra circo, musica e teatro tra ottobre e dicembre 2022″. Il titolo del progetto? ”La Scuola del Teatro, per una grammatica dell’immaginazione”.

La locandina di Manuela Caruso

Sono previsti tre laboratori per insegnanti, genitori, adolescenti della scuola Paino-Gravitelli e della scuola La Pira-Gentiluomo. Un festival con nove spettacoli tra circo, musica e teatro. Un “teatro diffuso” che coinvolgerà l’ingresso della Scuola Paino Gravitelli, la cavea dell’Orto Botanico e il cortile della facoltà di Scienze Politiche.

Aggiornamenti in corso sulle modalità di partecipazione e selezione.