Il mezzo è andato a sbattere contro due auto in sosta

MESSINA – Avrebbe avuto un malore fatale mentre si trovava alla guida della propria auto e, dopo aver perso il controllo del mezzo, è andato sbattere contro due vetture in sosta. La vittima è un 84enne. Inutili i soccorsi. L’incidente si è verificato in via Comunale Santo, dove sono giunti gli agenti della Polizia municipale coordinati dal comandante Giovanni Giardina.