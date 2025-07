Messina. “Ho parcheggiato l’auto e al mio ritorno era gravemente danneggiata”

Un lettore ci scrive per denunciare quanto accaduto alla sua auto, regolarmente parcheggiata sulle strisce blu a pagamento, in via Ettore Lombardo Pellegrino

Un nostro lettore ci scrive per segnalarci un episodio di inciviltà di cui è rimasto vittima. E chiede interventi al Comune e agli enti preposti.



Gentile Direttore,

scrivo come cittadino a Messina in città, nella speranza che le autorità competenti possano intervenire per tutelare i diritti di chi, come me, rispetta le regole.

Qualche giorno fa ho parcheggiato la mia automobile regolarmente sulle strisce blu a pagamento, in via Ettore Lombardo Pellegrino, precisamente nello stallo numero 4683. Al mio ritorno, ho avuto l’amara sorpresa: l’auto era stata gravemente danneggiata, evidentemente investita da un altro veicolo. Chi ha provocato il danno si è dato alla fuga, lasciandomi senza alcuna informazione utile per risalire al responsabile.

Ho prontamente chiamato i vigili urbani per segnalare l’accaduto e informarmi sulla possibilità di individuare il colpevole tramite eventuali telecamere di sorveglianza nella zona. Purtroppo, mi è stato riferito che, anche in caso di denuncia, non esistono telecamere comunali nella via in questione. Questo significa che, nonostante io abbia pagato regolarmente per un posto pubblico numerato, ora sarò costretto a sostenere personalmente tutti i costi dei danni subiti, senza alcuna possibilità di tutela.

Mi chiedo: è normale che i cittadini debbano pagare per parcheggiare e, allo stesso tempo, non ricevere alcuna forma di protezione o garanzia minima? In una città moderna, è inaccettabile che le aree di sosta a pagamento non siano dotate di sistemi di videosorveglianza, tanto più se centralissime e soggette a traffico continuo. Purtroppo non ci sono telecamere di negozi che possano aiutarmi. Mi rimarrà purtroppo il fardello di spendere i soldi per sistemare la mia auto.

Invito il Comune e gli enti preposti a verificare con urgenza la copertura di queste zone e a dotarle di strumenti adeguati di controllo, non solo per scoraggiare atti di inciviltà, ma anche per offrire ai cittadini onesti un minimo senso di giustizia.

Grazie per l’attenzione.

Un cittadino indignato