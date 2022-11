Per la commemorazione dei defunti, tra mattino e pomeriggio, cimiteri presidiati

MESSINA – Commemorazione dei defunti: 80 unità giornaliere di vigili impegnate tra mattino e pomeriggio. In quattro giorni, dal 30 ottobre al 2 novembre, tutti i cimiteri cittadini urbani e suburbani sono presidiati dagli agenti di Polizia municipale, principalmente per assicurare un afflusso ordinato e per consentire agli anziani e agli utenti deboli di raggiungere agevolmente i cimiteri cittadini.





Articoli correlati