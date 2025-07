Messina. I compagni della 5° A Elettrotecnica del Verona-Trento si ritrovano dopo 30 anni

In tanti hanno risposto all'appello

“30 anni e non sentirli”: questo il tema della serata che lo scorso martedì 8 luglio ha visto riunirsi i “ragazzi” della 5° A Elettrotecnica Sperimentale dell’ITIS Verona-Trento di Messina. Un appuntamento speciale che ha riportato indietro le lancette dell’orologio, fermandole a quel lontano 1995, anno della tanto sospirata Maturità.

Tra vecchi aneddoti e ricordi indelebili, il tempo sembrava essersi annullato, permettendo ai partecipanti di rivivere le emozioni di quegli anni. Nonostante oggi siano sparsi tra l’Italia, l’Europa e persino l’emisfero australe, in tanti hanno risposto all’appello: Adolfo Agresta, Daniele Grioli, Giuseppe Marcimino, Giovanni Mazzeo, Fabrizio Gatto, Alberto Pagano, Marco Manzella, Daniele Intelisano, Giuseppe Paratore, Mario Brancato, Carmelo Rigano e Luigi Giacobbe.

Qualche capello in meno e un paio di chili in più non hanno scalfito la voglia di riabbracciarsi e darsi appuntamento al prossimo anniversario. Molti, come il compianto Peppe Mollica, non hanno potuto partecipare all’incontro, svoltosi in un locale del centro di Messina. Tuttavia, il legame rimane forte e costante grazie al gruppo WhatsApp “Quelli della V A”, attivo da anni e punto di riferimento per mantenere viva la connessione tra i vecchi compagni.