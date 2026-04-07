 "Eirene libera", una tartaruga marina torna nel mare di Milazzo

“Eirene libera”, una tartaruga marina torna nel mare di Milazzo

Redazione

“Eirene libera”, una tartaruga marina torna nel mare di Milazzo

martedì 07 Aprile 2026 - 09:45

Un messaggio di pace e tutela ambientale promosso dalla Capitaneria di Porto in occasione della Giornata nazionale del mare

In occasione della Giornata Nazionale del Mare, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo promuove un evento simbolico e aperto alla cittadinanza dedicato alla tutela dell’ambiente marino e alla diffusione della cultura del mare.

Domenica 12 aprile 2026, a mezzogiorno, in Marina Garibaldi a Milazzo, sarà liberata in mare una tartaruga marina recuperata in difficoltà e successivamente curata grazie all’intervento dei veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

Il significato del nome Eirene

L’esemplare sarà restituito al suo ambiente naturale con un gesto altamente simbolico: la tartaruga è stata chiamata “Eirene”, parola di origine greca che significa pace. La sua liberazione rappresenta un messaggio di speranza e di pace, un segno concreto che dal mare può partire un messaggio universale di armonia, rispetto dell’ambiente e convivenza tra uomo e natura.

La rete istituzionale per la tutela del mare

L’evento è realizzato con la condivisione e la collaborazione delle istituzioni e delle realtà impegnate nella tutela del mare. Partecipano all’iniziativa il Comune di Milazzo, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e l’Area Marina Protetta Capo Milazzo. Collaborano inoltre la Lega Navale Italiana sezione di Milazzo, l’Associazione Marevivo e il MuMa – Museo del Mare Milazzo.

La liberazione della tartaruga Eirene diventa così un gesto carico di significato: liberare Eirene significa liberare un messaggio di pace, che dal mare di Milazzo si rivolge simbolicamente a tutti.

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