L’Orlandina piega Fidenza, match in controllo dall’inizio alla fine

Una prestazione corale, solida e continua per tutti i 40 minuti: l’Infodrive Capo d’Orlando supera con autorità la Fulgor Fidenza, controllando il match dall’inizio alla fine e mandando a referto tutti i suoi uomini. Una vittoria costruita su ritmo, difesa e qualità offensiva, senza mai perdere il filo della gara.

Un emozione particolare per la sfida contro coach Agostino Origlio, nativo di Capo d’Orlando ed ex storico giocatore dell’Orlandina Basket, a cui la società biancazzurra augura il meglio per il prosieguo della stagione. Per i paladini arriva la vittoria contro la penultima della classe.

Orlandina – Fidenza 77-62

Partono con grande energia i ragazzi di coach Origlio, che trovano il primo vantaggio grazie a un ispirato Zucca. Ma la risposta dei paladini è immediata: la tripla di Bertetti e i canestri di Antonietti e Moltrasio valgono un mini-parziale di 7-0 che ribalta subito l’inerzia sul 7-4. Dopo una fase di equilibrio sul 9-9, l’Infodrive alza il ritmo offensivo e trova fluidità: Antonietti è protagonista con 7 punti nei primi cinque minuti, mentre Bertetti punisce in contropiede. Il parziale di 10-0 porta i paladini sul 19-9, costringendo coach Origlio al timeout. Fidenza reagisce e prova a rientrare (21-14), ma nel finale l’Orlandina gestisce con lucidità: i canestri di Rapetti e Palermo chiudono il primo quarto sul 26-17, tra gli applausi dell’Infodrive Arena.

Il secondo quarto si apre nel segno dell’entusiasmo biancazzurro. Contento suona la carica, seguito da Gaetano e Simon, e l’Infodrive allunga con decisione fino al 38-21, imponendo il proprio ritmo. Dopo il massimo vantaggio sul 40-21, Fidenza prova un sussulto d’orgoglio con un parziale di 5-0 (40-26). Ma la risposta è firmata da un immenso Simas Jasaitis, che con 5 punti consecutivi ricaccia indietro gli ospiti e ristabilisce le distanze sul 45-26. Nel finale Bertetti è glaciale dalla lunetta, rispondendo al contropiede emiliano e fissando il punteggio sul 46-28 all’intervallo lungo.

Fidenza rientra dagli spogliatoi con grande determinazione: Scattolin e Milovanovic guidano un parziale di 6-0 che riporta gli ospiti sul 46-34. Ma l’Orlandina non si scompone. È ancora Jasaitis a prendere per mano i suoi con 7 punti personali, seguito da Antonietti e Pollone, permettendo ai paladini di allungare nuovamente fino al massimo vantaggio sul 59-38. Caporaso e Carnevale provano a mantenere viva Fidenza, ma nel finale di quarto Contento e Rapetti ristabiliscono ordine e margine. Il terzo periodo si chiude sul 66-45, con l’Infodrive saldamente al comando.

In apertura di ultimo quarto Fidenza non si arrende e, con orgoglio, piazza un parziale di 9-4 che vale il 70-56, provando a rientrare in partita. L’Orlandina attraversa qualche difficoltà offensiva, e gli ospiti ne approfittano: il parziale aperto si allunga fino al 17-6, riportando Fidenza sul 72-61 a due minuti dalla fine. Ma nel momento decisivo emerge l’esperienza di Gianmarco Bertetti: il play paladino si guadagna con astuzia due falli e dalla lunetta è perfetto, segnando 5 punti consecutivi che chiudono definitivamente i giochi sul 77-62. Gli ultimi secondi scorrono tra gli applausi: per la grande prova dell’Infodrive Capo d’Orlando e per l’orgoglio tributato ad Agostino Origlio, figlio di questa terra.