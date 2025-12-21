 Messina, i controlli con autovelox dal 22 al 28 dicembre

Redazione

domenica 21 Dicembre 2025 - 14:33

La polizia municipale continua il servizio di verifica della velocità e e con il dispositivo Scout. Ecco dove

MESSINA – Controlli con autovelox e dispositivo scout da lunedì 22 dicembre sino a domenica 28 dicembre. Il Comando del Corpo di polizia municipale, “nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con Autovelox lungo i principali assi viari cittadini più interessati dal traffico e con il dispositivo Scout per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada in materia di divieti di sosta”.

La programmazione dei controlli con Autovelox e Scout interesserà le seguenti località:

Autovelox:
• S.S. 114, Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;
• S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;
• S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;
• S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;
• S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;
• S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;
• S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;
• Via Circuito Torre Faro;
• Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;
• Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Scout:
• Corso Cavour;

• Piazza Duomo (Isola Pedonale);

• Corso Garibaldi;

• Via Cesare Battisti;

• Viale Boccetta;
• Via Consolato del Mare;

• Via Argentieri;
• Via XXIV Maggio.

Il Comando “raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause che incidono maggiormente sulla gravità degli incidenti stradali. Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione ai casi di sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le pista ciclabili, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali”.

