Messina. I Hub, via libera alle demolizioni di Casa del Portuale e Silos Granai

Aggiudicazione definitiva dei lavori, che dureranno sei mesi. Ora la firma del contratto

Ora le demolizioni sono più vicine. Con la Determinazione numero 4330, l’amministrazione comunale ha ufficialmente assegnato l’appalto integrato per le ultime demolizioni propedeutiche alla realizzazione dell’I-Hub di Messina, quelle relative all’ex Casa del Portuale e agli ex Silos Granai. L’incarico, del valore di 1 milione 819mila 856 euro (ribasso del 24,675 %), è stato affidato al Consorzio Stabile Appaltitalia.

Tra demolizioni e progettazione

Già demoliti l’ex Mercato Ittico e gli ex Magazzini Generali, è ora la volta degli ultimi due edifici. La conclusione di questa fase renderà l’area una “spianata grande oltre 8.500 metri quadri” per il futuro polo tecnologico.

La progettazione sarà affidata a uno studio di architetti e ingegneri che vincerà un bando che il Comune intende lanciare a breve in collaborazione con l’Ordine degli Architetti per definire il ridisegno complessivo dello spazio.

Spazi liberi

Tra le idee la costruzione di un’unica struttura più alta e a più piani rispetto a un insieme di edifici più piccoli, lasciando spazi aperti e pubblici disponibili per i cittadini. Una parte di quell’area, ad esempio, potrebbe essere utilizzata per la modifica della contestata pista ciclabile di via Campo delle Vettovaglie.

I prossimi passi

Con l’aggiudicazione formalizzata, l’iter per l’avvio dei lavori entra nel vivo. Prossimo passo la firma del contratto. L’impresa aggiudicataria, il Consorzio Stabile Appaltitalia, che si avvarrà della collaborazione della società Patriarca di Comiso, dovrà inoltre fornire la necessaria garanzia definitiva e le polizze assicurative previste dalla norma.

La durata complessiva delle opere è stabilita in centottanta giorni a partire dal verbale di consegna. Contemporaneamente, la progettazione esecutiva, parte integrante dell’appalto, dovrà essere completata entro trenta giorni dall’avvio del servizio. La costruzione vera e propria dell’Innovation Hub, dunque, non avrà inizio prima del 2026, una volta completate le demolizioni e definiti i progetti esecutivi.