Messina. I rifiuti davanti alla chiesa ancora non rimossi - Tempostretto

A Messina i rifiuti si abbandonano senza ritegno anche di fronte agli edifici sacri

Il 17 luglio scorso è arrivata una segnalazione al nostro numero WhatsApp 366.8726275 che evidenziava la presenza di una mini-discarica di rifiuti davanti alla chiesa di S. Giuseppe a Piano Rocca nei pressi di Spartà. Adesso ne arriva un’altra dalla quale si evince che la situazione non è cambiata. Non sappiamo se si tratti dello stesso cumulo di spazzatura oppure se, dopo la rimozione, se ne sia formato uno nuovo. In ogni caso, è urgente riportare il decoro davanti all’edificio sacro.