"Brutta sorpresa tornando a Messina: rifiuti davanti a una chiesa" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "La prima immagine al rientro in Sicilia..."

Rifiuti davanti a una chiesa. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare questo spettacolo vergognoso! È stata la prima immagine che mi ha colpito tornando in Sicilia per l’estate. Questa è la chiesa di S. Giuseppe a Piano Torre”.

Purtroppo l’azione degli incivili non conosce confini e deturpa anche luoghi come le chiese, che meriterebbero senz’altro più rispetto. Confidiamo in un pronto intervento di Messina Servizi per eliminare questa orribile mini-discarica. Sarebbe ancora meglio, poi, se si riusciressero a trovare i responsabili di questo scempio e a evitare che colpiscano ancora.