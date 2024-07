La curva sud: “Disertiamo lo stadio a Messina fin quando rimane Sciotto”

Durissimi i gruppi contro la presidenza

MESSINA – Un comunicato durissimo. I gruppi della curva sud dichiarano guerra al presidente Pietro Sciotto: “A oltranza contro chi tiene in ostaggio, e non ama il Messina calcio, diserteremo lo stadio nelle gare casalinghe”. Torneranno, dichiarano, solo quando la famiglia Sciotto, che viene pesantemente attaccata (“paesani e chiacchieroni”), andrà via.

“Solo le trasferte”

Niente da fare fino a quando il presidente “resterà alla guida del nostro glorioso Acr Messina. Inoltre, non verrà sottoscritto alcun tipo di abbonamento da parte nostra. La presenza sarà invece assidua in trasferta ovunque la biancoscudata giocherà”.

La linea dura segue l’iniziativa del 23 luglio davanti a Palazzo Zanca. “Questo presidente ha preso la squadra promettendo la serie B in tre anni. Invece, da sette anni, ci sentiamo presi in giro”, hanno affermato in quell’occasione i tifosi.

La gestione di una possibile, ma avvolta nell’oscurità, cessione della squadra ha peggiorato la situazione, mentre la squadra dell’anno scorso è stata smantellata.

