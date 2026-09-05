 Messina. Ieri in porto tre navi da crociera e 9mila tra passeggeri ed equipaggi

Messina. Ieri in porto tre navi da crociera e 9mila tra passeggeri ed equipaggi

Redazione

Messina. Ieri in porto tre navi da crociera e 9mila tra passeggeri ed equipaggi

sabato 05 Settembre 2026 - 07:30

Altra giornata da record per il porto storico

Tre navi da crociera, migliaia di persone e una giornata che conferma la centralità di Messina nel panorama crocieristico del Mediterraneo.

Ieri il Porto di Messina ha accolto contemporaneamente:

Regatta di Oceania Cruises, con 655 passeggeri e circa 400 membri dell’equipaggio;

Norwegian Gem di Norwegian Cruise Line, con 2.642 passeggeri e circa 1.070 membri dell’equipaggio;

Azura di P&O Cruises, con 3.089 passeggeri e circa 1.200 membri dell’equipaggio.

Complessivamente, sono quasi 9.100 le persone tra passeggeri ed equipaggi presenti a bordo delle tre navi, di cui oltre 6.300 crocieristi.

Un flusso significativo che rappresenta un’importante opportunità per il territorio e per l’intera filiera dell’accoglienza, dal commercio alla ristorazione, dalla mobilità ai servizi turistici e culturali

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