Messina. Torna “Xiphias – La storica caccia al pescespada” sul Lago Grande di Ganzirri

III edizione della suggestiva rievocazione della pesca tradizionale dello Stretto, tra canottaggio, antichi mestieri e memoria della marineria messinese

È stata riprogrammata per oggi, alle ore 17.30, nel suggestivo scenario del Lago Grande di Ganzirri, la III edizione di “Xiphias – La storica caccia al pescespada”, inizialmente prevista per domenica 2 agosto e rinviata a seguito del tragico crollo della palazzina di Pistunina. L’iniziativa, coordinata dalla Società Cooperativa Simone, nasce con l’obiettivo di riportare in scena una delle più affascinanti e antiche tradizioni marinare dello Stretto: la storica “caccia al pescespada”, un tempo praticata attraverso l’utilizzo di due imbarcazioni, la “Feluca da posta” e il “Luntro”, oggi riunite nella moderna feluca che tutti conosciamo.

Alla manifestazione saranno presenti il sindaco Federico Basile e gli assessori al Turismo e alle Tradizioni popolari Enzo Caruso e alle Politiche sportive Stello Vadalà.

Il programma prenderà il via alle ore 17.30 con l’apertura della manifestazione e, alle 18.30, con alcune gare di canottaggio, nelle specialità singolo e doppio, coordinate dalla Federazione provinciale di Canottaggio. A seguire, il momento clou della giornata: la rievocazione scenica della “caccia al pescespada”, che permetterà al pubblico, disposto lungo le rive del Lago Grande, di assistere da vicino e con partecipazione alla riproposizione di un’antica pratica della marineria dello Stretto. Un piccolo pesce spada finto, trainato da una piccola imbarcazione, sarà inseguito dal Luntro, a bordo del quale prenderanno posto quattro vogatori e un fiocinatore, riproponendo le concitate fasi della tradizionale caccia. A dare vita alla spettacolare simulazione saranno ancora una volta gli anziani pescatori della Riviera, autentici custodi di una memoria che rischierebbe altrimenti di andare definitivamente perduta. Grazie alla loro esperienza e ai loro racconti torneranno così a vivere gli antichi protagonisti dello Stretto: lanzatùri, banniatûri, antinnèri, rematuri e l’intero colorito universo della marineria tradizionale che un tempo gravitava attorno ai “piscispatàri”, insieme a mastri d’ascia, calafàti, remolari, confiniddàri, ferrara e alle altre maestranze legate alla cultura del mare.

“Xiphias” non sarà dunque soltanto una rievocazione spettacolare, ma un vero e proprio viaggio nella storia, nella cultura e nelle tradizioni marinare di Messina e dello Stretto, affidato alla voce e ai gesti di chi quella cultura l’ha vissuta e tramandata.

Alla realizzazione della manifestazione concorrono: Società Cooperativa Simone; Parrocchia di S. Nicola di Ganzirri; Pro Loco Capo Peloro; Cooperativa Lago Grande; Equipaggi delle Feluche dello Stretto; Canottieri Thalatta; Club Nautico Messina; Spank Animazione.

A conclusione della manifestazione, sarà celebrata la Santa Messa, officiata dal parroco della Chiesa di S. Nicola, padre Antonello Angemi.