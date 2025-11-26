Messina. Il 2 dicembre apre il Centro vaccinale dell’ospedale Papardo

In occasione dell'apertura si terrà un open day per la dispensazione gratuita dei vaccini: HPV, Anti-Influenzale, Anti-Covid 19 ed effettuazione del test delle malattie sessualmente trasmissibili

MESSINA – Conferenza stampa per l’apertura del Centro Vaccinale all’ospedale Papardo e contestualmente l’Open Day gratuito per i vaccini e Test STI che si terrà il 2 dicembre nei locali dell’Auditorium.

L’apertura dell’ambulatorio vaccinale, resa possibile grazie alla fattiva collaborazione fra il prof. Raffaele Squeri già direttore del Centro vaccinale del Policlinico, l’ASP e il dirigente di Direzione Medica, dottoressa Rita Azzolini, darà vita a percorsi dedicati alla dispensazione di vaccini antinfluenzali, anticovid-19 e vaccinazioni raccomandate per condizioni di fragilità secondo le linee guida ministeriali.

L’open day vaccinale, curato dalla risk manager, dottoressa Barbara Calabrò e dal responsabile Malattie Infettive, dott. Antonio Albanese, sarà dedicato alla dispensazione gratuita dei vaccini: HPV, Anti-Influenzale, Anti-Covid 19 ed effettuazione del test delle malattie sessualmente trasmissibili.

All’interno dello stesso evento sarà presentato lo Sportello di supporto psicologico dedicato alle dipendenze realizzato in collaborazione con la Lelat di Messina.

La vaccinazione – sottolinea la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Papardo – oltre ad avere una valenza individuale, essendo correlata in maniera significativa con il miglioramento della qualità di vita, con riduzione dei ricoveri e della mortalità, ha l’obiettivo di ridurre la circolazione dei virus, determinando anche una netta riduzione della diffusione delle malattie alla popolazione generale.

La Direzione Sanitaria ha inoltre avviato una campagna vaccinale gratuita rivolta ai dipendenti al fine di proteggerli dall’influenza stagionale e garantire la sicurezza sul lavoro.