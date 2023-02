Messina. Il 4 marzo l'Ente nazionale sordi inaugurerà la nuova sede di Tremestieri - Tempostretto

Incontro in IV commissione consiliare

La IV commissione consiliare del Comune di Messina ha ospitato una delegazione dell’Ente Nazionale Sordi (Ens) sezione di Messina. A rappresentare l’Ente il presidente provinciale Giuseppe Previti e il consigliere provinciale Salvatore Munafò, che hanno illustrato un rapporto delle attività svolte a supporto di tutti gli iscritti, alla presenza dell’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, della presidente di commissione, Rosaria Di Ciuccio, e del consigliere comunale Raffaele Rinaldo, che aveva richiesto l’incontro.

La nuova sede

Oggi l’Ens rappresenta un punto fermo di appoggio per persone affette da sordità o sordocecità, offre servizi essenziali come l’interprete Lis (lingua italiana dei segni) e il prossimo 4 marzo 2023 inaugurerà la nuova sede di Tremestieri, dove all’interno verrà ospitato uno “Sportello Disabilità”.

Le richieste e i progetti

Tutti i presenti hanno ascoltato con molta attenzione anche i problemi che giornalmente le persone sorde devono affrontare anche per compiere semplice e normali operazioni, come ad esempio recarsi in un ufficio per la richiesta di un documento e che, senza l’aiuto di un interprete, purtroppo non sempre riescono a svolgere. Tra le richieste pervenute anche le possibilità di un aumento delle ore degli operatori Asacom presenti nelle scuole e l’inserimento di una voce a bilancio per il sostegno annuale dell’Ente.

L’assessora Calafiore ha assicurato che il Comune di Messina ha già pronti e di prossima presentazione alla città diversi progetti di innovazione, promozione e sviluppo sociale, da attuare attraverso fondi del Pon Metro Plus, che andranno ad integrarsi alle attività svolte dall’Ens.