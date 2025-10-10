Messina. Il Centro uomini autori di violenza rinnova il protocollo d’intesa con l’Ulepe

Presentati i risultati dell'attività del Centro, gestito dall'associazione Evaluna

MESSINA – E’ stato rinnovato il protocollo di intesa tra l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna di Messina, nella persona della direttrice Maria Josè Cottone, e l’Associazione Evaluna, ente gestore del Centro per Uomini Autori di Violenza – CUAV Messina, nella persona della presidente Cettina Restuccia.

Il protocollo d’intesa vuole agire concretamente contro la violenza di genere che si configura come una drammatica emergenza per la dimensione quantitativa, la diffusività e la reiterazione di comportamenti aggressivi e prevaricatori di disuguaglianza tra uomini e donne sino alle evidenze tragiche che purtroppo caratterizzano le nostre comunità.

Occuparsi di misure alternative, pene sostitutive e sospensione del processo con messa alla prova senza focalizzarsi sul significato dei fatti-reato all’origine delle stesse sarebbe inutile e pericoloso per la sicurezza di tutti e di tutte. Occorre pertanto accompagnare, sostenere e controllare i percorsi di consapevolezza, di cambiamento e di restituzione di sicurezza alla comunità ed occorre anche da parte nostra impegno e fermezza per restituire alle autorità giudiziarie valutazioni sempre più tempestive e rigorose che registrino risultati nei percorsi intrapresi e ogni segnale di pericolo contribuendo così ad interrompere potenziali escalation violente.

“Il rinnovo di questo protocollo con Evaluna ci ricorda l’importanza di un lavoro con l’autore di violenza che sia oggi più che mai un lavoro multiprofessionale che presuppone una visione condivisa, un patto, un impegno di collaborazione che serva a condividere le informazioni e a riconoscersi le competenze anche trasversali”, commenta la direttrice dell’Ulepe Maria Josè Cottone.

Il bilancio del precedente protocollo d’intesa

Dalla sottoscrizione del precedente protocollo d’intesa, avvenuto nel settembre 2023, grazie alla rete interistituzionale creatasi è stato possibile prendere in carico 80 soggetti autori di violenza, nello specifico: 25 inviati dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, 18 uomini investiti da ammonimento da parte del Questore, 27 uomini e 3 donne in regime di sospensione condizionata della pena (art. 165 comma 5 c.p.) e 7 uomini in regime volontario. Sono stati svolti dei percorsi sia individuali che di gruppo, con l’intento di contrastare il rischio di reiterazione e/o di recidiva, sensibilizzare i partecipanti rispetto ai pregiudizi ed alle credenze patriarcali che influenzano profondamente il nostro contesto culturale di appartenenza, valutare e stimolare le capacità empatiche e l’intelligenza emotiva, accompagnare la persona lungo un percorso di responsabilizzazione rispetto ai propri sentiti ed ai propri agiti.

La consapevolezza che il lavoro sociale sia un lavoro di costruzione di reti e sinergie tra soggetti anche estremamente diversi tra loro è sempre stato un punto di forza della Evaluna, come testimonia la proficua collaborazione con l’Ulepe e gli altri enti territoriali coinvolti.

La Evaluna ha lavorato alacremente per concretizzare l’apertura, a Messina, del primo Centro che avvia percorsi psicoeducativi in favore di uomini autori di violenza di genere che spontaneamente vi si rivolgono o che ad esso vengono inviati da o indirizzati da altre istituzioni e/o servizi del territorio.

L’associazione ha avviato il Centro grazie al bando dell’Assessorato regionale della famiglia, politiche sociali e del lavoro per il potenziamento delle attività di presa in carico e recupero degli uomini autori di violenza già avviate dal 2021.Le attività da giorno 1 maggio 2025 stanno proseguendo grazie al finanziamento della Fondazione Franza-Matacena ONLUS, in attesa di nuovi finanziamenti regionali.

Il progetto “No More Alone”

Al progetto No More Alone hanno aderito, oltre all’Ulepe, anche la Questura di Messina, con cui a settembre è stato rinnovato il Protocollo Zeus, la Prefettura di Messina, il Tribunale e la Procura di Messina. La sua finalità, così come previsto dal Codice Rosso, è l’eliminazione e/o la riduzione del rischio di reiterazione di comportamenti violenti e abusanti nei confronti di donne e minori ed il riconoscimento del valore della partecipazione sociale e pacifica alla vita della comunità.

“Col nostro impegno, puntiamo a un cambiamento di ottica rispetto al contrasto alla violenza di genere agendo direttamente sugli autori e quindi prevenendo il rischio di ricaduta nei comportamenti violenti da parte degli uomini – commenta Cettina Restuccia presidente della Evaluna – lavorando su un cambiamento di mentalità, approccio e cultura volto ad escludere violenza e sopraffazione dalle proprie modalità relazionali”.

La realizzazione del centro è stata possibile anche grazie all’apporto di IKEA Catania che, valutata l’iniziativa ed esprimendo piena adesione alle idee ed alla mission, ha deciso di arredare gratuitamente il CUAV in un’ottica di implementazione e rafforzamento dei servizi di contrasto alla violenza di genere ed indirizzati all’aiuto alle fasce deboli.

Tra gli enti del territorio che hanno voluto sostenere l’iniziativa anche la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, che ha destinato al CUAV la donazione di una somma utilizzata per acquistare una stampante e per climatizzare gli ambienti e la Di Nicolò Edizioni che supporta l’associazione nella parte grafica e pubblicitaria.

Come contattare il Cuav

Chi volesse contattare il CUAV Messina della Evaluna può farlo al numero dedicato 3270335777 e alla mail evaluna.nomore@gmail.com. L’ufficio del progetto è sito in Via Santa Marta n.133 e sarà aperto al pubblico nelle giornate di giovedì dalle ore 15 alle ore 18. Per motivi legati alla privacy dell’utenza afferente al servizio si chiede di presentarsi previo appuntamento da prendere telefonicamente oppure a mezzo e mail.