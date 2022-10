Messina, il Comune pensa ai gatti: cercasi ente a cui affidare il servizio di rifugio - Tempostretto

Il servizio attuale scadrà il 29 ottobre prossimo: ecco cifre e date da ricordare

MESSINA – Il Comune di Messina cerca un ente esterno a cui affidare il servizio di rifugio sanitario per gatti. Il dipartimento “Servizi ambientali – servizio ambiente e sanità” ha pubblicato un bando con cui vuole acquisire eventuali manifestazioni di interesse per enti in grado di svolgere il servizio per 12 mesi, con la possibilità di proroga alla scadenza per un altro anno. L’importo al netto di Iva e oneri previdenziali è di 39.927,50 euro, mentre diventa di 79.855,00 per l’opzione di rinnovo alle stesse condizioni.

Il servizio alla Dog Village scadrà il 29 ottobre

Attualmente, come spiegato nel documento, “il Comune di Messina non dispone di canili/gattili rifugio-sanitario, dove poter detenere in cura e custodia gli animali d’affezione (cani e gatti) soccorsi sul territorio comunale, e sono in atto, le procedure per l’acquisizione del terreno dove costruire un rifugio sanitario comunale ed un’Oasi felina. Pertanto, l’assenza del rifugio sanitario comunale, determina la necessità di affidamento a soggetto esterno all’Ente del servizio di primo soccorso e degenza di cani e gatti ritrovati sul territorio comunale in stato sofferente o comunque bisognosi di cure”. Il servizio ad oggi è affidato alla ditta Dog Village, per un totale di 30 gatti e un periodo di sei mesi, con scadenza il prossimo 29 ottobre.

L’aumento di posti da 30 a 35

Proprio la scadenza ormai alle porte ha sollecitato l’intervento del dipartimento, che ha bandito la gara. Ma i posti saranno aumentati: “Considerato l’incremento di interventi sui gatti liberi ritrovati sul territorio comunale incidentati o in stato di sofferenza, si rende necessario ampliare ulteriormente il numero posti degenza del gattile sanitario, da 30 a 35 posti , al fine di garantire il periodo di degenza dei gatti che non possono essere reimmessi immediatamente sul territorio o affidati, per il tempo necessario delle cure post interventi clinici”. La scadenza per questo nuovo bando è fissata al 21 ottobre 2022 alle ore 9.00.

