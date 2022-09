Messina. Il mercato dall'area Mandalari a Giostra, ore d'attesa per i commercianti - Tempostretto

Un centinaio di operatori economici si trovano davanti al Municipio: si attende l'esito del confronto con il Comune

MESSINA – Un centinaio di operatori economici del mercato sono questa mattina in piazza Unione Europea. L’atmosfera è quella dell’attesa. Oggi è il fatidico 20 settembre, giorno in cui il mercato avrebbe potuto essere spostato dall’area Mandalari a Giostra, come chiedono Confesercenti e commercianti. Il confronto con il sindaco Basile e l’assessora Musolino è in corso. Dal Comune, più volte, è stato ribadito che, qualora ci fossero state tutte le condizioni verificate dai dirigenti, il mercato sarebbe stato trasferito già il 20 o il prima possibile. GIi operatori hanno rinunciato a stato d’agitazione e sciopero, fino ad ora, ma attendono una risposta definitiva. E loro presenza davanti al Municipio lo testimonia.

I commercianti ora in Piazza Unione Europea

In base all’accordo, ancora in fase di definizione, il mercato sarebbe trasferito nella parte nord di Giostra, come chiedono i commercianti. Tempostretto aveva anticipato l‘accordo tra le parti ma ancora sussistono elementi da definire. “Da un’area fallimentare, come quella dell’area Mandalari, vogliamo tornare in strada, a Giostra. Uno spazio consono ai nostri affari per portare il pane a casa. Abbiamo fame di lavoro e paghiamo le tasse”, hanno sottolineato più volte gli ambulanti.

Il ruolo centrale dell’amministrazione comunale

Sul tema grande l’attenzione da parte dei nostri lettori: al centro del confronto i problemi della viabilità, ad esempio, in una zona densa di traffico come quella di Giostra, da contemperarare con le legittime aspettative dei commercianti. Condizioni igienico-sanitarie, difficoltà logistiche, esigenze di guadagno per gli operatori e le loro famiglie, situazione del traffico: spetta all’amministrazione comunale trovare la soluzione più equilibrata sul piano dell’interesse collettivo, tenendo conto delle legittime aspettative di tutti i soggetti in campo.

AGGIORNAMENTI

Articoli correlati