Messina. Il movimento "Insieme per il lavoro" di Clara Crocè in campo con De Luca alle regionali - Tempostretto

Un solo candidato sostenuto da tutta la "squadra"

MESSINA – Il movimento “Insieme per il lavoro” con Clara Crocè scende in campo al fianco di Cateno De Luca per la corsa alla Regione per Sindaco di Sicilia. Il movimento “Insieme per il lavoro “ha deciso di scendere in campo e lo farà con una sola candidatura, quella di Clara Croce nella lista “Cateno De Luca Sindaco di Sicilia”. Un solo candidato sostenuto da tutti noi – spiega la portavoce del movimento Mariella Mondo – e dopo l’esperienza acquisita alle precedenti elezioni del sindaco di Messina Federico Basile cercheremo di fare tesoro degli errori commessi. Il movimento ha perso oltre mille voti – prosegue la nota – perché nella lista vi erano due candidati con lo stesso cognome Crocè Clara e Crocè Giovanna . Per non parlare dei numerosi voti regalati a causa di omonimia di cognomi – continua Mariella Mondo. Siamo spinti anche dalle adesioni di tantissimi lavoratori anche fuori dalla provincia di Messina. Il movimento “Insieme per il lavoro” con Cateno De Luca Sindaco di Sicilia punterà sulla chiusura di vertenze storiche come, ad esempio, la riorganizzazione della Regione Sicilia, della stabilizzazione di tutti gli Asu degli Enti Locali, della Regione, dell’Asp, la sanità e le esternalizzazioni degli appalti, il tema delle infrastrutture, dei servizi sociali , della disabilità e della disoccupazione giovanile”.